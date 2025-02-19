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Алексей Воробьев попытался оправдываться за сови слова о неполноценных девушках: “Вы лишь подтверждаете мою теорию”

Алексей Воробьев попытался оправдываться за сови слова о неполноценных девушках: “Вы лишь подтверждаете мою теорию”

Алексей Воробьев вновь попал в центр внимания после своих высказываний о макияже и женщинах. В недавнем посте в соцсетях он заявил, что девушки, использующие косметику, зависят от мнения окружающих и, таким образом, не являются полноценными личностями.

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