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ФАС предостерегла торговые сети от необоснованного роста цен на мясо

ФАС предостерегла торговые сети от необоснованного роста цен на мясо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила информацию в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения о том, что продавцы не должны необоснованно повышать цены на мясную продукцию в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе ведомства 21 апреля.

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