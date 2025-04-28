ФАС предостерегла торговые сети от необоснованного роста цен на мясо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила информацию в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения о том, что продавцы не должны необоснованно повышать цены на мясную продукцию в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе ведомства 21 апреля.