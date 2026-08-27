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Тень над великим князем: почему Дмитрий Донской стал мишенью для критиков

Тень над великим князем: почему Дмитрий Донской стал мишенью для критиков

Тень над великим князем: почему Дмитрий Донской стал мишенью для критиков Юлия ЧелкановаВ июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе противоаварийных работ была сделана уникальная находка.

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