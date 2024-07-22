Нарколог объяснил странное выступление Глюкозы на Дне металлурга

Нарколог Шуров заподозрил у Глюкозы опьянение психоактивными веществами Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, во время выступления в Красноярске могла быть под воздействием психоактивных веществ.
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