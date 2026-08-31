Zero Hedge
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Zero Hedge

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24 States To Sue US Postal Service Over Mail-In Ballot Restrictions

24 States To Sue US Postal Service Over Mail-In Ballot Restrictions

24 States To Sue US Postal Service Over Mail-In Ballot Restrictions When did "election integrity" become such a contentious issue in the US?  Perhaps it was election night in November 2020 when Joe Biden and the Democrats received an impressive "hockey stick" spike in votes after most Americans went to bed.

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