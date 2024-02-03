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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Capcom работает над пятью новыми играми в серии Resident Evil Известный инс...

Инсайдер: Capcom работает над пятью новыми играми в серии Resident Evil Известный инс...

Инсайдер: Capcom работает над пятью новыми играми в серии Resident EvilИзвестный инсайдер Dusk Golem, который ранее не раз делился правдивыми инсайдами касательно серии Resident Evil, сообщил о том, что у издательства Capcom грандиозные планы касательно их известной серии.

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