Земля и политическая воля Даже Кличко выдал на удивление складную мысль: «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа».
Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Львов, древний русский город и полякам он не принадлежит.
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6 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Не буду с Вами спорить о темной истории Львова, только на сегодня положение дел сложилось так, что Русским его можно сделать только уничжтожив все его нынешнее население, и заселив переселенцами из России. Как Вы себе это представляете? И, - кто пойдёт на так шаг?? А как санитарная, демилитаризованная и денацифицированная зона, между Россией и "европартнёрами" (😂😂😂), вполне сойдёт и в нынешнем виде.
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41 мин.
ВВ
Владимир Витковский
Присутствовал при основании???????
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18 мин.
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