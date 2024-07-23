Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Не буду с Вами спорить о темной истории Львова, только на сегодня положение дел сложилось так, что Русским его можно сделать только уничжтожив все его нынешнее население, и заселив переселенцами из России. Как Вы себе это представляете? И, - кто пойдёт на так шаг?? А как санитарная, демилитаризованная и денацифицированная зона, между Россией и "европартнёрами" (😂😂😂), вполне сойдёт и в нынешнем виде.