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Спички - не игрушка

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The Spectator: Надо дождаться, пока Россия сломается

The Spectator: Надо дождаться, пока Россия сломается

ЕЛЕНА  ПАНИНА "Расходы России на войну на Украине продолжают расти. Каким-то образом, несмотря на ужесточение санкций и усиление глобальной изоляции, спустя два с половиной года после начала конфликта, кажется, что Москва может продолжать тратить деньги на свою армию — пока", — сетует издание.

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