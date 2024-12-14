Вураско назвал железные правила при просьбе мошенника скачать приложение

При поступлении предложения в ходе звонка установить какое-либо приложение нужно отказаться от этого и самому уточнить информацию в банке, так как мошенники могут сделать клон банковской карты, чтобы затем украсть сбережения.
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