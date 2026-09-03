Стасишин: Регулирование строительства жилья в зонах подтопления

Из 74 млн кв. м строящегося жилья в России 65 млн находятся в зонах, подпадающих под нормы Водного кодекса.
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