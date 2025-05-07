Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия после новостей про «Орешник»

Сообщения о возможном ударе ракетного комплекса «Орешник» по Киеву являются информационной атакой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
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