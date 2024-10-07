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Стало известно о возможном закрытии гей-клубов в Москве из-за пародий на ВДВ

Стало известно о возможном закрытии гей-клубов в Москве из-за пародий на ВДВ

Два гей-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Москве, «Три обезьяны» и «Центральная станция», расположенные недалеко от станций метро «Баррикадная» и «Автозаводская», могут закрыть из-за пародий артистов на представителей воздушно-десантных войск (ВДВ) и участников специальной военной операции (СВО).

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