Стало известно о возможном закрытии гей-клубов в Москве из-за пародий на ВДВ

Два гей-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Москве, «Три обезьяны» и «Центральная станция», расположенные недалеко от станций метро «Баррикадная» и «Автозаводская», могут закрыть из-за пародий артистов на представителей воздушно-десантных войск (ВДВ) и участников специальной военной операции (СВО).
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