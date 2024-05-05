🇷🇺 В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе продолжают приходить крымчане, чтобы освятить куличи и яйца Также в храмах Крыма продолжаются богослужения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе продолжают приходить крымчане, чтобы освятить куличи и яйца Также в храмах Крыма продолжаются богослужения.