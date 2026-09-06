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ИА Регнум

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Театр «Сатирикон» потребовал с подрядчика 4 млрд руб. из-за срыва ремонта

Театр «Сатирикон» потребовал с подрядчика 4 млрд руб. из-за срыва ремонта

Театр «Сатирикон» в Москве потребовал взыскать с подрядчика ремонтных работ 4 млрд рублей из-за срыва сдачи объекта в срок.

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