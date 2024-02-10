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СМИ сообщили о ярости Белого дома из-за доклада прокурора с критикой Байдена

СМИ сообщили о ярости Белого дома из-за доклада прокурора с критикой Байдена

Доклад специального прокурора Роберта Хёра, который занимался расследованием о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов и по результатам заявил о проблемах с памятью, от которых страдает глава государства, вызвал ярость и панику в Белом доме.

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