Антон Бредихин: Через украинскую мафию поставляемое оружие уйдет террористам в ЕС

Генсек Интерпола Юрген Шток заявил об опасности распространения по миру оружия, поставляемого Киеву. По его словам, наличие большого количества вооружения в этом конфликте повлечет за собой его незаконное распространение в постконфликтной фазе.
Генсек Интерпола Юрген Шток заявил об опасности распространения по миру оружия, поставляемого Киеву. По его словам, наличие большого количества вооружения в этом конфликте повлечет за собой его незаконное распространение в постконфликтной фазе.
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