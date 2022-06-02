Журналистская Правда

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Антон Бредихин: Через украинскую мафию поставляемое оружие уйдет террористам в ЕС

Генсек Интерпола Юрген Шток заявил об опасности распространения по миру оружия, поставляемого Киеву. По его словам, наличие большого количества вооружения в этом конфликте повлечет за собой его незаконное распространение в постконфликтной фазе.

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