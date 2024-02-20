Здание недалеко от Донского монастыря выставили на торги в Москве

В Москве через аукцион продадут одноэтажное здание, расположенное рядом с Донским монастырем. Объект свободного назначения подойдет под различные коммерческие цели, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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