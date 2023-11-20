Суд ЯНАО оправдал Максима Першикова: карьера экс-чиновника и подробности дела

Суд ЯНАО 16 ноября рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры по пересмотру приговора экс-директору окружного дептранспорта Максиму Першикову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, и оставил без изменений оправдательный вердикт городского суда Салехарда.
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