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В Киеве мощный пожар на производящем спецтехнику для ВСУ предприятии

В Киеве мощный пожар на производящем спецтехнику для ВСУ предприятии Минувшая ночь и утро ознаменовались новыми сериями ударов ВС РФ по различным целям на п.

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