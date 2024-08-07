Полковник Матвийчук: следующими под удар ВСУ могут попасть Брянск и Белгород

Вчера, 6 августа, украинская ДРГ попыталась проникнуть в Курскую область. На фоне этого военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, какие еще регионы могут подвергнуться атакам украинских диверсантов, передает МК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии