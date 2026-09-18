Эффективный опыт КРТ: парламентский контроль реализации областного закона о комплексном развитии территорий

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Первый проект комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинске - жилой квартал «4 Ленина» оценили прямо на месте.
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