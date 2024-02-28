Радар показал разрушение спутника ESA

Изображения спутника ERS-2 до того, как он вошел в плотные слои атмосферы Земли / © Fraunhofer FHR Напомню, что спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) отправился на орбиту в далеком 1995 году, а в сентябре 2011-го завершил свою работу после того, как у него закончилось топливо.