В российских телеграмм-каналах расходится ролик одиночного боя украинского военного с российским. Видео снято с нашлемной камеры штурмовика ВСУ предположительно осенью 2024 года в районе Трудового Донецкой области.
Арестович увидел в видео боя якута с украинцем «символ этой войны»: мнение по ту сторону фронта
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хорошо сказано...вечновнушаемая роль " мы понадусе" привела руину к смерти. И так будет с каждым,кто решиться в одиночку править миром! Все государства равны и только взаимное уважение приведут мир к стабильности и благополучию.
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14 час.
В
Воробей
На деле, под свидомитским "мы понадусе" имеет место постоянное стремление найти себе хозяина, будь то шведы, поляки, немцы или американцы, к сожалению. Они хороши только в функции надсмотрщиков и исполнителей смертных приговоров, за что Зе им мстит, вспоминая Бабий Яр, и прочее.
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2 час.
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