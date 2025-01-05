Арестович увидел в видео боя якута с украинцем «символ этой войны»: мнение по ту сторону фронта

Хорошо сказано...вечновнушаемая роль " мы понадусе" привела руину к смерти. И так будет с каждым,кто решиться в одиночку править миром! Все государства равны и только взаимное уважение приведут мир к стабильности и благополучию.

В

Воробей

На деле, под свидомитским "мы понадусе" имеет место постоянное стремление найти себе хозяина, будь то шведы, поляки, немцы или американцы, к сожалению. Они хороши только в функции надсмотрщиков и исполнителей смертных приговоров, за что Зе им мстит, вспоминая Бабий Яр, и прочее.