Русская весна
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Русская весна

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Арестович увидел в видео боя якута с украинцем «символ этой войны»: мнение по ту сторону фронта

Арестович увидел в видео боя якута с украинцем «символ этой войны»: мнение по ту сторону фронта

В российских телеграмм-каналах  расходится ролик одиночного боя украинского военного с российским. Видео снято с нашлемной камеры штурмовика ВСУ предположительно осенью 2024 года в районе Трудового Донецкой области.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хорошо сказано...вечновнушаемая роль &quot; мы понадусе&quot; привела руину к смерти. И так будет с каждым,кто решиться в одиночку править миром! Все государства равны и только взаимное уважение приведут мир к стабильности и благополучию.
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14 час.
В
Воробей
На деле, под свидомитским &quot;мы понадусе&quot; имеет место постоянное стремление найти себе хозяина, будь то шведы, поляки, немцы или американцы, к сожалению. Они хороши только в функции надсмотрщиков и исполнителей смертных приговоров, за что Зе им мстит, вспоминая Бабий Яр, и прочее.
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2 час.

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