Кабинет НВП открыли в честь погибшего полицейского в Карагандинской области

В школе поселка Г.Мустафина торжественно открыли кабинет начальной военной подготовки имени капитана полиции Кайрата Хомутова, погибшего от рук преступника при исполнении своих должностных обязанностей в момент задержания 9 мая 2001 года.
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