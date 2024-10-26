Идеальная, идеальная суббота может получиться, потому что открывается удивительным Праздником приятных неожиданностей (и между прочим, сегодня же отмечается Скандинавский Новый год/Зимние ночи), так что все может быть;) Обязательно сегодня нужно отпраздновать: 😊 День кутания в пледы + Международный день вина "Мавруд" – чтобы было уютненько и релакс 😊 Всероссийский день гимнастики + День балета – на выбор, но непременно подвигайтесь 😊 Всемирная ночь воя на Луну – ну а чем не психологическая практика? Выплакивать слезы полезно и для ментального, и для физического здоровья И еще для хозяюшек, которые задолбались придумывать, что приготовить на обед или ужин, сегодня в мировом календаре дат много ценных подсказок: День тыквы, День куриного стейка, День пирога с фаршем.