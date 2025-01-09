Модульный арочный дом, позволяющий живописному ландшафту проникнуть в каждый его уголок

В чилийском провинции Марга Марга, среди живописного оазиса девственного леса, стараниями архитектурной студии Tololo Ugarte появился удивительный гостевой дом, гармонично сочетающийся с окружающим ландшафтом.
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