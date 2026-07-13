"Главная афера": ИИ-революция в США обернется настоящим кошмаром

Технологические гиганты тратят миллиарды на строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом по всей стране, ставя "синих воротничков" в крайне причудливое положение: они зарабатывают лучшие гонорары за всю жизнь, создавая машины, которые вскоре их заменят.