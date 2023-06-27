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Почему щекотать детей очень опасно: как щекотка влияет на психику ребенка

Почему щекотать детей очень опасно: как щекотка влияет на психику ребенка

High angle view of mother playing with children in bedЩекотание детей может казаться безобидным и даже забавным занятием, но на самом деле это может быть очень опасно для их здоровья и развития.

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