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Такой день. Жестокая расправа над собакой в Барнауле и масочный режим из-за чумы на заводе

Такой день. Жестокая расправа над собакой в Барнауле и масочный режим из-за чумы на заводе

О главных событиях страны и региона за 4 октября В Барнауле полиция проводит проверку после сообщения о жестоком обращении с собакой в СНТ "Березовая роща".

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