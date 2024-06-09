Глава Ростовской области рассказал о создании Содружества Донбасса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Организационные вопросы создания Содружества Донбасса уже завершены, началась практическая работа, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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