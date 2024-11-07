«Падём пагаварим на улиц...эээ»: Иностранный продавец в Питере решил не давать книгу жалоб, а продолжить разговор на свежем воздухе

Avia.pro - СМИ "Падём пагаварим на улиц… эээ, чё ты снимаш?" — иностранные специалисты в Петербурге открывают новую эру обслуживания Санкт-Петербург — город культурный, но и здесь порой происходят такие инциденты, что поневоле чувствуешь себя участником сюрреалистического спектакля.
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