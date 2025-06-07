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«Роскосмос» анонсировал запуск более 100 спутников для управления дронами

«Роскосмос» анонсировал запуск более 100 спутников для управления дронами

«Роскосмос» анонсировал запуск более 100 спутников для управления дронами Ирэн ОрлонскаяРоссия намерена запустить крупномасштабную орбитальную группировку, состоящую более чем из ста спутников, с целью улучшения управления беспилотными летательными аппаратами.

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