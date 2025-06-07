«Роскосмос» анонсировал запуск более 100 спутников для управления дронами Ирэн ОрлонскаяРоссия намерена запустить крупномасштабную орбитальную группировку, состоящую более чем из ста спутников, с целью улучшения управления беспилотными летательными аппаратами.
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