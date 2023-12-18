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Парламентская газета

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Для повышения рождаемости в РФ предложили ввести отцовский капитал

Для повышения рождаемости в РФ предложили ввести отцовский капитал

Для повышения рождаемости в России предложили ввести многодетный (отцовский) капитал в размере 1 миллиона рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в одной семье.

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