Вильфанд пообещал «мягкую» морозную погоду в Москве в выходные

В канун католического Рождества, как отметил метеоролог, в столице ожидается небольшой снег, температура опустится до минус 4 - минус 6 градусов<strong>В Москве в канун католического Рождества 25 декабря ожидается "мягкая" погода с небольшими отрицательными температурами.