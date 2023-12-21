Вильфанд пообещал «мягкую» морозную погоду в Москве в выходные

В канун католического Рождества, как отметил метеоролог, в столице ожидается небольшой снег, температура опустится до минус 4 - минус 6 градусов<strong>В Москве в канун католического Рождества 25 декабря ожидается "мягкая" погода с небольшими отрицательными температурами.
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