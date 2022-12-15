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Месси остался на базе Аргентины, несмотря на выходной, и встретился с семьей там. Многие игроки провели время вне сборной

Месси остался на базе Аргентины, несмотря на выходной, и встретился с семьей там. Многие игроки провели время вне сборной

Лионель Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной. Как пишет журналист ESPN Густаво Яррош, вчера тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал игрокам выходной.

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