Страховое сообщество занимается разработкой на базе сайта Российского союза автостраховщиков (РСА) системы, которая будет гарантировать доступность полисов ОСАГО для граждан.
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