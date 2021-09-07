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Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."

Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."

В ночь на вторник, 7 сентября, остановилось сердце художника-постановщика и дизайнера Бориса Краснова 60-летний любимый сценограф Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова умер в одной из клиник Москвы, где находился после тяжелого инсульта, пишет МК.

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