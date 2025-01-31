СК РФ даст правовую оценку заявлению чешского сенатора о блокаде Ленинграда

Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика, которая, по информации СМИ, призвала повторить блокаду Ленинграда 1941–1944 годов, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
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