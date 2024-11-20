Рижский памятник Барклаю-де-Толли перенесли на новое место

Демонтированный в Риге памятник русскому военачальнику Барклаю-де-Толли перенесли в новое место. Монумент теперь находится во дворе дома предпринимателя Евгения Гомберга в Юрмале, который фактически спас его от уничтожения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии