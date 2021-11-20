Русских в Армении сделали живым щитом?

Россия на Кавказе останется «бумажным медведем», пока не задерет в назидание какого-нибудь «шакала» Дмитрий Родионов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Алексей Албу Геворг Мирзаян Бойцы 102-й российской военной базы фактически стали живым щитом, который помог обеспечить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, пишет Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.
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