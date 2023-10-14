В Казани зарегистрировали рождение 15000-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Девочка появилась на свет в многодетной семье Гармановых, где отец является ветераном боевых действий, а мать капитаном полиции.
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