Уже не будут такими, как раньше: выходные и новогодние праздники переносят из-за обстановки в стране Юлия ЧелкановаС приближением нового года многие граждане начинают планировать свои праздничные каникулы.
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