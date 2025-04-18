Правительство Японии пересмотрело оценку экономики страны

Правительство Японии впервые за восемь месяцев изменило формулировку своего общего взгляда на экономику страны, отметив, что более высокие пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, размывают перспективы роста сообщает 18 апреля деловое агентство Kyodo News.