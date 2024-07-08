Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июля 2024 года: Наши бойцы с «Патриотами» уничтожили «Жирафа» и захватили опорник ВСУ без выстрелов

Российские войска нанесли удары по военным объектам в Одесской области. REUTERS Сегодня 7,4K прочитали У НАС ВСЕ ПОПАДАНИЯ ЗАПИСАНЫ Сразу две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию Giraffe впридачу уничтожили российские войска в Одесской области.
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