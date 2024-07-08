МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 278 подписчиков

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июля 2024 года: Наши бойцы с «Патриотами» уничтожили «Жирафа» и захватили опорник ВСУ без выстрелов

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июля 2024 года: Наши бойцы с «Патриотами» уничтожили «Жирафа» и захватили опорник ВСУ без выстрелов

Российские войска нанесли удары по военным объектам в Одесской области. REUTERS  Сегодня 7,4K прочитали У НАС ВСЕ ПОПАДАНИЯ ЗАПИСАНЫ Сразу две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию Giraffe впридачу уничтожили российские войска в Одесской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх