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Экс-конгрессвумен Чейни не исключила создания в США новой политической партии

Экс-конгрессвумен Чейни не исключила создания в США новой политической партии

Республиканская партия США не может "убедительно и достоверно" рассказать избирателям, почему им нужно отдать свой голос за республиканцев, вместо них в Соединенных Штатах может быть создана "новая партия".

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