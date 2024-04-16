Вокруг света: Как британский компьютерщик Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину и почему разочаровался в своем изобретении

Далеко не все знают, что Интернет и Всемирная паутина - это совершенно разные вещи, что между этими двумя изобретениями прошло 20 лет, причем созданы они были совершенно разными людьми, которые ставили перед собой разные задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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