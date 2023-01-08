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«Челси» интересен не только Маркус Тюрам, но и его младший брат Кефрен. В опорнике «Ниццы» видят альтернативу Энцо (Daily Mail)

«Челси» ведет переговоры о переходе форварда гладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Как пишет Daily Mail, недавно лондонский клуб контактировал с окружением форварда сборной Франции, контракт которого с «Глабахом» рассчитан до лета 2023 года.

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