Финляндия ужесточила требования к получению гражданства

Финляндия приняла решение ужесточить правила получения гражданства. Согласно новой программе, лица, желающие получить финское гражданство, должны прожить не менее восьми лет в стране вместо пяти, чтобы иметь право подать заявление.
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