Пи Дидди в отчаянии: рэпер пытается избежать тюрьмы, ссылаясь на психическое состояние

В преддверии суда над Шоном Комбсом, более известным как Пи Дидди, разгораются нешуточные страсти. Рэпер Пи Дидди, оказавшись в эпицентре скандала после разоблачений о так называемых “белых вечеринках”, готов использовать последний шанс, чтобы избежать тюремного заключения.
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