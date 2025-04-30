Пи Дидди в отчаянии: рэпер пытается избежать тюрьмы, ссылаясь на психическое состояние

В преддверии суда над Шоном Комбсом, более известным как Пи Дидди, разгораются нешуточные страсти. Рэпер Пи Дидди, оказавшись в эпицентре скандала после разоблачений о так называемых “белых вечеринках”, готов использовать последний шанс, чтобы избежать тюремного заключения.