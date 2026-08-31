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Подрядчик оставил зеленые зоны Барнаула без полива и оказался в "черном списке"

Подрядчик оставил зеленые зоны Барнаула без полива и оказался в "черном списке"

Контракт компания получила в июне 2026 года, став победителем соответствующей закупки Хабаровская компания ООО "ДВ-Авто", которая должна была заниматься поливом зеленых насаждений на общественных территориях Барнаула, не приступила к выполнению контракта.

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